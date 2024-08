Versiliana, colpo di scena. Il presidente si dimette

Il presidente della Versiliana è pronto a lasciare. A conclusione del cartellone di spettacoli, è proprio Alfredo Benedetti a regalare un finale inaspettato. O forse un esito che era nell’aria, visto che ultimamente – anche se non in modo esplicito – il sindaco Alberto Giovannetti aveva fatto riferimento alla necessità di un cambio di passo. Benedetti protocollerà le sue dimissioni lunedì, con effetto dal 13 settembre, così da completare la stagione estiva della Fondazione. "Perchè lascio? Sono semplicemente stanco – risponde diretto alla domanda – ho gestito la Versiliana per sei lunghi anni ed è stato un impegno molto importante che non intendo più sostenere a 78 anni. E’ una decisione che ho maturato già da qualche mese e sulla quale non avrò ripensamenti: aspettavo solamente che finisse la stagione per portare a termine tutta l’ordinaria amministrazione. Ho ricoperto l’incarico con impegno e serietà, sono stato in ufficio tutti i giorni e non ho niente di cui rammaricarmi. Ho messo in campo passione visto che la nomina non prevede alcun stipendio".

"E la mia più grossa soddisfazione – aggiunge Benedetti – è di aver dato un contributo alla crescita della Versiliana e della sua proposta: ricordo che i posti a sedere da 1500 sono stati ampliati a 2mila, sono stati investiti complessivamente 600-700 euro in attrezzature, lo sorso anno è stato fatto un salto di qualità sul fronte dell’accessibilità con la creazione di camminamenti per i disabili o per chi comunque ha difficoltà motorie, così da rendere sempre più aperta a tutti la struttura. Sforzi che hanno prodotto risultati visto che il pubblico è cresciuto. Abbiamo avuto una strepitosa stagione del Caffè che si chiuderà oggi con la presenza del Presidente del Senato Ignazio La Russa; anche gli spettacoli nella loro complessità hanno archiviato sold out importanti. Il progetto di Versiliana ’diffusa’ con iniziative al giardino Barsanti è stata una scelta che ha premiato. Fare cultura costa, e necessita di investimenti continui. Come vedo il mio futuro? Tornerò a viaggiare".

Francesca Navari