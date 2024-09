“Veleggiata del Gusto“ tra sport e natura. La manifestazione del Circolo Velico

Un evento che combina sport, natura e sapori locali, quello proposto, per il secondo anno, dal Circolo Velico di Torre del Lago Puccini, in collaborazione con Slow Food Versilia, per domenica 15 settembre. La Veleggiata del Gusto, realizzato con il patrocinio della Regione, dell’ente Parco Migliarino, della Federazione Italiana Vela e Canoa Kayak, di ICare, del Comune di Viareggio e di Massarosa, e grazie alla sinergia tra enti locali, produttori e associazioni, ha l’obiettivo, attraverso la pratica sportiva e la valorizzazione delle eccellenze gastronomiche, di promuovere uno stile di vita sano. Sarà infatti possibile, a partire dalle 9 fino alle 18 del pomeriggio, per chiunque voglia partecipare, prendere parte ad una veleggiata e una pagaiata attraverso i paesaggi del lago di Massaciuccoli, toccando i territori di Viareggio, Vecchiano e Massarosa, con una serie di iniziative collaterali, a terra, che spaziano dal viaggio tra i saporti gastronomici della Toscana, alle esposizioni del Cibo e delle Arti Marinaresche, alla possibilità di provare i simulatori di vela e canoa.