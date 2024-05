Veglia di Pentecoste. La celebrazione dell’arcivescovo Giulietti

Stasera alle 21.30, nella cattedrale di Lucca, verrà celebrata la veglia di Pentecoste presieduta dall’arcivescovo Paolo Giulietti. Una celebrazione unica nella comunità parrocchiale della “Chiesa nella città di Lucca“ a cui sono invitati a partecipare tutti i fedeli e che rappresenta un momento qualificante per le associazioni laicali che, con le loro specificità, hanno animato durante tutta la settimana un Settenario di preghiera, diffuso su tutto il territorio diocesano, in vista della Pentecoste. È importante anche per il cammino che la Chiesa ha intrapreso per una maggiore integrazione.