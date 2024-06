Varo pisano per l’ammiraglia Mangusta. Armatore americano per il nuovo “Oceano“

Overmarine Group annuncia il varo del quarto Mangusta Oceano 50, ammiraglia della linea a lunga percorrenza costruita negli stabilimenti produttivi di Pisa, recentemente ampliati. Si tratta di una nave dislocante con scafo in acciaio e sovrastruttura alluminio con una stazza di 499 GT frutto della collaborazione tra gli uffici tecnici del cantiere, il designer Alberto Mancini, e P.L.A.N.A. Design dell’ingegnerAusonio.

"Another One", afferma Stefano Arlunno president Mangusta Americas. "Un altro Mangusta Oceano consegnato ad un armatore americano a testimonianza del successo delle imbarcazioni in metallo su questo importante mercato quale apprezzamento della nostra qualità e del nostro engineering". Il Mangusta Oceano 50 offre ampi spazi interni ed esterni grazie alle luminose vetrate a tutta altezza, che combinate con sistemi di apertura offrono una perfetta continuità tra interno ed esterno. Tra le zone più rilevanti troviamo la grande zona beach, dotata di tre portelloni, che aprendosi diventano tre terrazze a pelo dell’acqua per un contatto immediato con il mare.