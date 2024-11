Varato un gioiello Perini: "Guardiamo al futuro"

Ha preso la via del mare un altro gioiello Perini, firmato The Italian Sea Group, che ha rilevato il marchio all’asta fallimentare. Si tratta del sailing yacht Katana, il quarto della serie di 60 metri ketch di Perini Navi. Le attività di varo, avvenute nel cantiere di Marina di Carrara, segnano un traguardo importante per questo ambizioso progetto, che unisce tecnologia, performance e lusso senza compromessi. Sviluppato in collaborazione con l’architetto navale Ron Holland, il Katana è stato progettato per offrire un’esperienza di navigazione unica, dove sicurezza, comfort e prestazioni sono i protagonisti assoluti.

Lo yacht, con scafo e sovrastruttura in alluminio e un dislocamento di circa 570 tonnellate, è dotato di alberi, bomi e sartiame in fibra di carbonio, una scelta che contribuisce a garantire massima leggerezza e resistenza. Una delle principali innovazioni di questo yacht è il sistema velico riprogettato, che migliora la facilità di movimentazione e ottimizza le performance in mare. Inoltre, grazie a un sistema di dynamic positioning di ultima generazione, lo yacht è in grado di mantenere autonomamente la sua posizione e direzione senza l’utilizzo dell’ancora, offrendo una navigazione ancora più sicura e confortevole.

Gli interni, progettati dal rinomato designer francese Remi Tessier, sono un mix di modernità e tradizione, pensati per rispondere alle esigenze di lusso e comfort degli armatori più esigenti. Le ampie suite, comprese la zona armatoriale e le cinque cabine ospiti, sono caratterizzate da un’eleganza discreta, dove ogni dettaglio è stato progettato per garantire il massimo del confort.

“Il varo di questo straordinario 60 metri è un traguardo che ci riempie di orgoglio e attesta la solidità e la crescita continua dei brand del Gruppo. Perini Navi continuerà a distinguersi per il suo stile inconfondibile e per la capacità di innovare senza rinunciare alla tradizione – ha sottolineato Giovanni Costantino, Founder & Ceo di The Italian Sea Group – Il Katana riflette il nostro impegno verso eccellenza e perfezione, e dimostra forza e visione di un brand che non solo guarda al futuro, ma lo costruisce con passione e determinazione".

Il Katana sarà consegnato nei primi mesi del 2025.