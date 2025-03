Vannacci, scontro in auto. Incidente sulla via Italica. Illeso l’europarlamentare

Per chi si è trovato ieri mattina a transitare su via Italica la scena è stata sicuramente inaspettata: il generale Roberto Vannacci, europarlamentare del Carroccio, è rimasto coinvolto in un incidente stradale all’altezza dell’incrocio con via Brancola davanti al Mercato Ortofrutticolo. L’europarlamentare della Lega attorno alle 8,30 si trovava a bordo di una Kia Sportage quando, per cause da accertare, ha impattato contro una Fiat Panda condotta da G.G., 71 anni che aveva a bordo due cani: nello scontro uno dei due animali è fuggito per paura ed è stato recuperato poco lontano, mentre si aggirava smarrito dietro la chiesa del Secco.

Fortunatamente non ci sono state gravi conseguenze fisiche per nessuno, infatti il comandante Vannacci ne è uscito illeso (l’auto è invece fortemente danneggiata ed è stata prelevata col carrattrezzi) mentre l’anziano alla guida della Panda è stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso in codice verde. Sul posto si sono precipitati gli agenti della polizia municipale di Camaiore per effettuare i rilievi (tra l’altro proprio quell’incrocio di via Italica è stato teatro in passato di numerosi sinistri stradali) ma anche per disciplinare la circolazione letteralmente andata in tilt in quel punto così trafficato, con lunghissime code che si sono create in entrambi i sensi di marcia fino a quando non è stato possibile liberare la carreggiata dai mezzi.

E anche in quella situazione decisamente ’impegnativa’, ecco quel "mondo al contrario" che si è palesato in una dinamica decisamente fuori luogo: il generale Vannacci, suo malgado, è diventato protagonista di una mattinata da raccontare, tra chi ha fatto video e foto dell’incidente e chi, addirittura, ha richiesto un selfie con quel volto ormai immancabile nel talk tv. Anche nelle ore successive ecco comparire Vannacci sui social, con un post con cui l’europarlamentare ha rassicurato i supporter. "Grazie a tutti per l’interessamento. Nulla di grave, tutto ok".

Francesca Navari