Vandalismi alle auto dei dipendenti dell’ospedale: parte la denuncia

L’ultimo episodio risale a pochi giorni fa, quando alla fine del turno un dipendente dell’ospedale “Versilia“ è andato a riprendere l’auto nel parcheggio riservato al personale e l’ha trovata danneggiata. Così, vista l’escalation di gravi atti di vandalismo che si ripetono ormai con inquietante cadenza, tra specchietti rotti, tergicristalli spezzati, rigature sulla carrozzeria..., la Uil Fpl di Lucca ieri, attraverso lo studio legale Alessandro Massari, ha presentato una denuncia in Procura.

Già lo scorso 2 aprile, raccolte le numerose segnalazioni del personale sanitario, che ha avviato anche una raccolta firme (ancora in corso) per testimoniare il disagio, la Uil Fpl aveva scritto alla direzione aziendale dell’Asl sollecitando un intervento urgente e chiedendo chiarimenti sul funzionamento del sistema di videosorveglianza nell’area parcheggio. Ma "non sono pervenute risposte – afferma il sindacato – né sono stati attivati interventi concreti di tutela". Da qui la decisione di sporgere formale denuncia.

"Non è tollerabile – dichiarano il segretario provinciale Pietro Casciani e il delegato Rsu Fausto Delli (in foto) – che chi va a lavorare debba subire anche atti vandalici al proprio mezzo. E con questa azione vogliamo tutelare non solo i beni materiali dei lavoratori, ma anche prevenire episodi ben più gravi". "La totale assenza di sorveglianza in quell’area – proseguono – espone tutti a rischi potenzialmente più seri, e non possiamo attendere senza vedere atti concreti. Abbiamo chiesto un incontro con la direzione e continueremo ad agire in tutte le sedi, sindacali e legali, finché non saranno garantite misure di prevenzione e controllo".

In attesa di svolte, la Uil Fpl ribadisce che il parcheggio del personale "deve diventare un luogo sicuro e vigilato, a tutela della dignità e del lavoro di chi ogni giorno assicura cure e servizi ai cittadini".