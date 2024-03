Vandali sul lungomare. Bidoni dei rifiuti in terra

Discoteche chiuse, stagione che deve ancora ufficialmente iniziare. Come passare allora la serata? Per lo più il Venerdì santo, con la gente in chiesa e le strade deserte? Spaccando tutto e rovesciando i bidoni dei rifiuti esposti dagli stabilimenti balneari. È così che orde di giovani hanno pensato bene di trascorrere il venerdì notte, con i concessionari che ieri mattina hanno fatto l’amara scoperta. "Ogni anno, puntualmente – si sfoga Francesco Verona, presidente del Consorzio mare Versilia – con l’arrivo dei primi forestieri si presentano i primi risultati della notte di bagordi. Molti di noi, soprattutto nella zona di Motrone e Focette, hanno trovato il bidone dei rifiuti rovesciato lungo la ciclopista. In un caso il bidone è stato ritrovato a 300 metri di distanza. E come se non bastasse hanno spaccato i lampioni rotondi, di cui sono dotati gli stabilimenti, per giocarci a palla sempre sulla ciclopista. Immaginate quanti vetri abbiamo dovuto rimuovere – conclude – sottraendo del tempo prezioso all’allestimento della spiaggia per poter accogliere i turisti durante le festività pasquali. Si parte male".

d.m.