Vandali alla Fontanella. Imbrattata l’area del parco

Insulti più o meno velati, scritte sulla passerella dedicata ai disabili in carrozzina e scarabocchi con i quali ancora una volta è stata imbrattata la fontana artistica all’ingresso dell’area. Il nuovo, ennesimo raid intriso di inciviltà verso il bene pubblico ha il colore nero dello spray con cui ignoti alcune notti fa hanno vandalizzato il parco della Fontanella, il cui destino non ne vuole sapere di far rima con pace e decoro. Pensare che proprio la fontana artistica era stata restaurata non molti anni fa sempre a causa di chi l’aveva coperta di scritte di ogni tipo. Interventi a spese come sempre della collettività, anche se stavolta una risposta potrebbe arrivare dalle telecamere. "Sono episodi che danno un dispiacere enorme – dice l’assessore alla polizia municipale Andrea Cosci – e su cui vogliamo andare a fondo con verifiche approfondite. Di sicuro verrà sporta denuncia contro ignoti, a meno che i responsabili vogliano farsi avanti evitando, in questo caso, guai peggiori". Appello che viene rivolto anche dall’assessore a lavori pubblici e manutenzioni Matteo Marcucci, il quale non più tardi di due mesi aveva annunciato la volontà di realizzare alla Fontanella una nuova area attrezzata per lo sport destinata alla fascia d’età compresa tra i 9 e i 14 anni.

"Purtroppo – dice infatti – siamo costretti a ripristinare ancora una volta le parti del parco imbrattate da non sappiamo chi. E come sempre l’intervento sarà effettuato a spese della collettività a causa dell’inciviltà e della meducazione altrui. Tutto questo finché, si spera, venga accertata l’identità dei responsabili del gesto: in questo caso saranno loro ad accollarsi le spese degli interventi di ripristino. Sarebbe meglio, comunque, che si costituiscano, magari dopo aver compreso di aver fatto una bravata". Il raid alla parco della Fontanella è il caso più eclatante di una serie di scorribande che in quella zona del centro storico avvengono sempre più spesso, specie in estate, per il fatto di essere una zona isolata: la pazienza dei residenti è sul punto di traboccare.