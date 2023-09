Valpromaro Il paese è in festa Si celebra la Madonna del Canale

La comunità di Valpromaro si raccoglie per le celebrazioni della Natività di Maria. La ricorrenza è legata alla devozione della Madonna del Canale, edicola sacra posta lungo le sponde del torrente Renipolli. La festa è stata celebrata fino agli anni Ottanta l’8 settembre, mentre da una trentina d’anni ricorre nella domenica più vicina alla data cardine. Il programma di oggi prevede la messa alle 9,30 nella chiesa parrocchiale; in seguito, nel pomeriggio, prenderà vita il momento più forte con la celebrazione eucaristica all’Edicola della Madonnina, celebrata dal nuovo parroco don Alessandro Gianni.ò Al ritorno, la comunità allestirà la consueta festa in piazza. Ad allietare il pomeriggio saranno gli spuntini e la musica con Onda Acustica ed Elenband. "Sarà l’occasione per ringraziare tutti i paesani che in queste settimane hanno provveduto ai lavori di straordinaria manutenzione del sentiero della Madonnina – si legge in una nota del comitato – che grazie all’impegno di molti uomini ha ritrovato il decoro e la gradevolezza che merita un luogo come questo".