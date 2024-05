"Valle del Serra a pagamento". Già pronta la bozza di accordo per contingentare gli accessi

"L’accesso alla Valle del Serra a pagamento è un obiettivo sul quale stiamo lavorando da molto tempo". Lo anticipa il direttore generale della Fondazione Terre Medicee, Davide Monaco, rispondendo al suggerimento del Pd e aggiungendo che "abbiamo già predisposto una bozza di regolamento su cui dovranno convergere i pareri degli enti territorialmente preposti". "Si tratta di una esigenza che abbiamo rilevato sin da subito – sottolinea – e per la quale si è avviato da molto tempo un iter di incontri, consultazioni e studio di realtà simili a quella della Valle del Serra, per mettere a punto uno strumento capace di regolamentare accessi a pagamento e contingentati, proprio per garantire l’integrità ambientale e una migliore gestione dei flussi che in estate aumentano considerevolmente e progressivamente di numero. Sono due gli aspetti principali di cui teniamo conto - aggiunge Monaco – la necessità di garantire la tutela dell’ambiente ma anche di assicurare la vivibilità dell’area, in considerazione del fatto che non si tratta di un luogo chiuso, a sé, bensì di una attrazione naturalistica che si sviluppa in una vallata dove vanno conciliate pure le necessità dei residenti".

Ecco che da un anno sono stati avviati incontri con Regione, Forestale, Provincia e Parco delle Alpi Apuane. "In questi anni di gestione della Valle del Serra - conclude Monaco - sono state introdotte regolamentazioni tali da mitigare le criticità, garantire la sicurezza con l’organizzazione di parcheggi e l’istituzione di un bus navetta, grazie anche all’impegno del volontariato. Un percorso di valorizzazione che procede anche attraverso il progetto per la creazione di bagni pubblici in una struttura esistente, così da disporre di un servizio stabile".

Fra.Na.