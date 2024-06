"Vai via da qui o ti faccio fuori". Denunciato per minacce aggravate

Prima le urla, poi le minacce brandendo una catena contro l’uomo che aveva di fronte, la cui unica colpa era quella di chiedere l’elemosina. Il tutto sotto gli occhi increduli e spaventato dei clienti di un supermercato di Seravezza. Alcuni dei quali, attraverso i propri smartphone, hanno dato l’allarme alla centrale unica delle forze dell’ordine. "Vai da un’altra parte, qui non puoi stare sennò ti faccio fuori. Vuoi vedere cosa ho e cosa ti faccio?", ha urlato l’uomo estraendo dalla tasca una catena. Un episodio molto movimentato quello avvenuto giovedì pomeriggio nel parcheggio del supermercato, ma per fortuna se alla fine non ha avuto conseguenze peggiori è stato proprio grazie alla prontezza di riflessi dei passanti.

L’epilogo è avvenuto poco più tardi al commissariato, con l’uomo che è stato denunciato per minacce aggravate e porto di armi o oggetti atti ad offendere. "Correte, c’è un uomo che ne sta minacciando un altro": è stata questa la chiamata concitata arrivata agli operatori del numero delle emergenze ’112’, i quali che hanno subito girato la segnalazione al commissariato della polizia di Stato di Forte dei Marmi, in quanto competente per la zona. E così quando pochissimi minuti dopo gli agenti delle volanti sono arrivati sul posto non hanno avuto alcuna difficoltà a individuare nell’area del supermercato il presunto autore delle minacce, il quale nel frattempo si stava allontanando, probabilmente soddisfatto per aver costretto l’altro uomo, con le "cattive", ad andarsene. Da un immediato e sommario controllo, l’uomo che minacciava è stato trovato effettivamente in possesso di una catena lunga circa mezzo metro, prontamente sequestrata dagli agenti intervenuti. Dopo averlo riportato alla calma, tenendolo sempre sott’occhio affinché non tentasse una fuga nel parcheggio del supermercato, gli agenti hanno dato seguito al loro intervento.

L’uomo, un cittadino di nazionalità rumena residente a Seravezza, di 33 anni, con a carico numerosi precedenti penali per reati contro il patrimonio e la persona, a quel punto è stato condotto infatti nei locali del commissariato di Forte dei Marmi, a Vittoria Apuana, per le procedure di rito. Al termine delle quali il pregiudicato 33enne è stato denunciato a piede libero per minacce aggravate e porto di armi o oggetti atti ad offendere.

Daniele Masseglia