Va in scena il "Memorial Spadoni" della Fratres

Il Gruppo Donatori di Sangue Fratres ’Massimo Di Trani’ di Torre del Lago organizza la 5ª edizione del "Memorial Eugenio Spadoni" (in foto). La manifestazione si svolgerà oggi dalle 14 alle 18 al centro polivalente ’Di Trani’ della frazione pucciniana. I più piccoli, grazie alla collaborazione di tante realtà sportive e di volontariato viareggine e non, avranno l’occasione di cimentarsi in diverse discipline sportive: pallavolo, calcio, ginnastica ritmica, canottaggio e tiro con l’arco. Inoltre, saranno allestiti un’area ristoro e un’esposizione di lavori prodotti da Eugenio Spadoni, a cui è dedicato il Memorial. La giornata sarà allietata dalla musica della Banda Pardini assieme ai ragazzi dell’indirizzo musicale dell’istituto comprensivo ’Gragnani’ di Torre del Lago. La manifestazione è realizzata grazie a contributi di ICare e UniCoop Firenze.