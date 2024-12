Utilizzo sala giunta. Ghiselli dal Prefetto

La sala giunta sarà occupata dagli uffici per attività istituzionale. E’ quanto prevede la nuova distribuzione delle postazioni firmata da segretario comunale e dirigente. E così sfuma la richiesta del consigliere Enrico Ghiselli di mettere a disposizione della minoranza la sala giunta per più ore. "Ritengo che il mio ricorso al Prefetto (e credo assieme alle altre minoranze) sarà obbligatorio – annuncia – per riportare al rispetto delle regole della democrazia. Qualcuno non vorrebbe più neppur vedermi nel palazzo comunale? Se ne faccia una ragione: io sono stato eletto dai cittadini e continuerò a rappresentarli".