Seminò il panico, scatta l’espulsione dopo atti di violenza

Viareggio, 1 febbraio 2025 – La Polizia di Stato di Lucca ha accompagnato al Centro di permanenza per i rimpatri un cittadino marocchino di 45 anni, che si era reso protagonista di diversi episodi di violenza verificatisi negli ultimi anni in Versilia. L’uomo, infatti, è risultato gravato da diverse condanne per lesioni aggravate, furto aggravato, resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento, tutti reati commessi negli ultimi anni.

In particolare, nel 2021 ha ferito al petto un suo connazionale con una bottiglia di vetro, mentre l’estate scorsa ha minacciato una turista straniera con un coltello e, sempre armato di coltello, ha opposto resistenza nei confronti dei poliziotti del Commissariato di Viareggio.

Era sospettato, inoltre, del danneggiamento notturno, con furto, di numerose macchine nel territorio comunale di Viareggio.

Quindi, nella mattina di giovedì, la Polizia municipale di Viareggio lo ha rintracciato in via Vetraia 17, durante lo sgombero di un appartamento occupato abusivamente dallo straniero espulso e da altri connazionali che, al momento dell’intervento della Forze dell’ordine sono invece fuggiti.

L’uomo, anche in questa occasione, ha opposto una forte resistenza che è stata vinta dagli agenti della municipale che lo hanno poi consegnato all’Ufficio Immigrazione della Questura per la successiva espulsione. A seguito del decreto di espulsione del Prefetto, e dell’ordine del questore, lo straniero è stato accompagnato al centro per rimpatri di Potenza da personale della Polizia di Stato.

Infine nel mese di gennaio l’Ufficio Immigrazione della Questura di Lucca ha eseguito sei decreti di espulsione con relativo accompagnamento al centro per rimpatri.

Red. Via.