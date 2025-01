Arrestato lo ‘spacciatore di condominio' a Viareggio

Viareggio, 31 gennaio 2025 – Viareggino in manette per spaccio: sono stati i militari della Guardia di Finanza a far scattare le manette per detenzione e spaccio di sostanza stupefacente, con il sequestro di 110 grammi di hashish, dopo un controllo all’ex Campo d’Aviazione.

I militari di Viareggio avevano notato un anomalo movimento di persone nei pressi di un condominio dove, dopo un periodo di osservazione, hanno scoperto il soggetto che entrava e usciva di continuo dall’androne del palazzo accompagnandosi con insoliti avventori.

Le Fiamme Gialle, dopo aver bloccato i clienti, hanno trovato piccole dosi di stupefacente confermando in tal modo le segnalazioni arrivate al Reparto circa la presenza di una nuova piazza di spaccio.

La perquisizione domiciliare, eseguita insieme a un’unità cinofila antidroga, ha permesso di individuare altri 110 grammi di hashish, 800 euro suddivisi in banconote di piccolo taglio, un bilancino di precisione e la consueta attrezzatura necessaria per il confezionamento delle dosi da immettere sul mercato.

Lo spacciatore è stato arrestato e portato in carcere a Lucca. I due “clienti” sono stati invece segnalati alla Prefettura di Lucca.

Tutto lo stupefacente rinvenuto, di un valore intorno ai 7mila euro una volta smerciato, è sotto sequestro e sarà analizzato per poi essere distrutto.