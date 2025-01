Panetti di hashish nelle auto, fermati due giovani dai carabinieri

Spaccio di droga, furti in aziende e abitazioni e altri reati. Nei giorni di festa le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli sul territorio per prevenire i fatti criminosi. E così anche i carabinieri nel corso delle festività sono stati intensificati i servizi di controllo del territorio con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza ai versiliesi, in termini sia di prevenzione dei reati predatori che di contrasto al traffico di stupefacenti. Tale attività ha dato i suoi frutti, consentendo ai militari della Stazione Carabinieri di Torre del Lago di sorprendere un giovane 27enne di Pietrasanta, che occultava a bordo della propria autovettura un panetto di sostanza stupefacente del tipo hashish, di materiale per il confezionamento e di denaro contante, presumibilmente frutto dell’attività di spaccio.

Anche a Pietrasanta una pattuglia della locale Stazione Carabinieri procedeva al controllo di un 34enne cittadino rumeno a bordo della propria autovettura. Nervoso e agitato l’uomo è stato perquisito, come pure il veicolo, rinvenendo trentadue involucri in cellophane che all’esito del narcotest sono risultati contenere sostanza stupefacente del tipo cocaina, oltre ai due bilancini di precisione, materiale per il confezionamento delle dosi e denaro contante verosimilmente provento dell’attività illecita.

Entrambi gli arrestati sono stati posti a disposizione della Procura della Repubblica di Lucca che coordina le indagini. L’attività di controllo proseguirà con ancora maggiore enfasi nel prosieguo delle festività al fine di incidere sulla percezione di sicurezza e la fiducia dei cittadini.

red.viar.