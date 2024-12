Spaccio e possesso di armi, arrestato giovane di Pietrasanta

Forte dei Marmi, 3 dicembre 2024 – La Polizia di Stato di Forte dei Marmi ha arrestato un pietrasantino di 24 anni per spaccio e possesso di armi (due machete di oltre 50 cm e due pugnali). Nell’abitazione sono state rinvenute anche pistole ad aria compressa senza tappo rosso. Le attività sono originate dalla segnalazione anonima di un cittadino sull’App Youpol della Polizia di Stato, nella quale l’utente faceva riferimento alla presenza di droga e armi in un’abitazione a Pietrasanta, nel quartiere Africa.

La Sala Operativa della Questura di Lucca ha inoltrato la nota al Commissariato di Forte dei Marmi che ha iniziato le attività di riscontro. Dagli approfondimenti, gli investigatori hanno potuto raccogliere diversi indizi che hanno confermato la segnalazione e, nel pomeriggio di ieri, hanno proceduto alla perquisizione domiciliare alla ricerca delle prove dell’attività di spaccio. Sono stati rinvenuti, infatti, nella camera del ragazzo che vive ancora con i genitori, oltre 140 grammi di cocaina di cui 24 grammi già confezionati in 44 dosi pronte alla vendita, bilancini di precisione, e altro materiale per il confezionamento tra cui oltre 300 grammi di sostanza usata normalmente per il taglio della cocaina. Sono stati altresì rinvenuti due machete e due pugnali non denunciati e due pistole ad aria compressa senza tappo rosso con relativi caricatori.