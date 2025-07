Museo della Memoria. Appello di Simiani (Pd) per sbloccare l’iter

"Viareggio aspetta da anni un segnale concreto per ricordare la strage: la proposta di legge che vuole istituire il museo dedicato alla memoria delle vittime e promuovere la sicurezza ferroviaria è fermo però da un anno e mezzo in Commissione Cultura della Camera. L’iter va sbloccato immediatamente e ci appelliamo a tutte le forze politiche perché venga calendarizzato prima possibile". Lo dichiara l’onorevole Marco Simiani (nella foto), capogruppo Pd in Commissione Ambiente di Montecitorio.

"La struttura museale - si legge nel testo del provvedimento - verrebbe gestita da una Fondazione e sarebbe sottoposta alla vigilanza del ministero della Cultura. Gli obiettivi del museo sarebbero i seguenti: diffondere la conoscenza relativa alle cause e alle conseguenze dell’incidente ferroviario; rendere omaggio alle vittime dell’incidente e alle loro famiglie; promuovere buone pratiche e la ricerca per migliorare la sicurezza ferroviaria; monitorare l’andamento della sicurezza del sistema ferroviario e indicare le aree di maggiore criticità e le azioni necessarie per la risoluzione; promuovere attività didattiche nonché organizzare manifestazioni; fornire sostegno alle attività scolastiche e di educazione permanente, anche attraverso proprie proposte didattiche o divulgative. Ci aspettiamo dai colleghi di maggioranza pieno sostegno per approvare questo provvedimenti in tempi brevi".