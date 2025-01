Un’opera per gli sportivi. Nuova tensostruttura. Partita la costruzione

È partita la costruzione della nuova tensostruttura a uso palestra a Capezzano, nel piazzale della scuola prospiciente a via Sarzanese. "Un’opera fondamentale e molto attesa dalla comunità – si legge in una nota del Comune –: il polo scolastico dell’Istituto Camaiore 3 è infatti dotato di un’unica palestra di grandi dimensioni collocata all’interno dell’edificio. La tensostruttura donerà quindi alla comunità un nuovo spazio coperto adibito all’attività sportiva, alternativo alla palestra scolastica esistente, che potrà essere utilizzato sia dagli studenti che, in orario extrascolastico, dalle associazioni sportive del territorio per i loro allenamenti".

Dopo aver realizzato le nuova fondamenta e il nuovo basamento in calcestruzzo armato, in questi giorni la ditta incaricata sta installando lo scheletro del nuovo impianto in legno lamellare, con le quattro campate in fase di ultimazione. Dopodiché la struttura verrà coperta per completare gli interventi interni (impianto di illuminazione, impianto di riscaldamento, nuova pavimentazione e nuovi spogliatoi e locali logistici). Il costo dell’intervento è di 270 mila euro. La nuova struttura sarà inaugurata, terminato il collaudo, presumibilmente nel mese di marzo.

"Un’altra opera pubblica a favore delle esigenze della comunità che sta per terminare – commenta il sindaco Marcello Pierucci –; Camaiore è un territorio ricco di associazioni sportive, e la frazione di Capezzano ne ospita diverse che da anni necessitavano di un nuovo ulteriore spazio in cui allenarsi e prepararsi alle competizioni. Entro qualche settimana questo spazio esisterà: un investimento sullo sport e soprattutto sulle nuove generazioni, a cui doniamo un luogo moderno per la pratica delle discipline che coinvolgono e formano i nostri giovani in numero sempre maggiore".

Nel frattempo, l’amministrazione ha indetto un ‘concorso di idee’ rivolto all’Istituto Camaiore 3 e alle scuole di ginnastica artistica della frazione per selezionare la personalità a cui intitolare la nuova area sportiva. Il profilo richiesto deve appartenere all’ambito sportivo e aver avuto un legame con il territorio oppure essere una figura di spicco a livello nazionale o internazionale.