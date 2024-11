Uno spazio per i giovani. Il nuovo progetto proposto da “Il Contesto“

Uno spazio pensato per i giovani della città, dove studiare, conoscersi, dibattere e stare insieme, quello pensato dall’associazione di promozione sociale Il Contesto, insieme a Caritas e la parrocchia del quartiere Varignano con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, che sta per nascere e realizzarsi, con un programma di animazione e di lavori di progettazioni con le associazioni promotrici del territorio, e per cui gli organizzatori sono alla ricerca di un collaboratore nell’ambito dell’educazione formale e non formale, che coordini il nuovo spazio e i volontari.