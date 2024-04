Uniti contro le dipendenze. Ecco come se ne può uscire

Sarà il Teatro Jenco di Viareggio ad ospitare, lunedì, “Uniti contro le Tossicodipendenze”, la nuova iniziativa ideata dalla Prefettura di Lucca e dalla Consulta Studentesca provinciale. A partire dalle 10,30, gli studenti modereranno e introdurranno gli approfondimenti sul fenomeno della droga in ogni suo aspetto, medico, sociale e di contrasto, ma anche su come si possa aiutare a smettere. A fornire il proprio contributo, saranno: il Procuratore capo Domenico Manzione, il responsabile del servizio dipendenze di Viareggio, Guido Intaschi, lo psicologo e psicoterapeuta del medesimo servizio, Emanuele Palagi, la dirigente della Squadra Mobile della Questura di Lucca, Rossana Di Laura, il comandante della sezione Radiomobile dei Carabinieri di Lucca, il maggiore Piero Tocci, Annunzio Antonio Figliuolo e Alessio Caria dell’unità cinofila della Guardia di Finanza, Pietro Ciaramella, comandante della Polizia Stradale di Lucca, i funzionari assistenti sociali Roberta Bianucci e Laura Ferri della Prefettura di Lucca. “Uniti contro le Tossicodipendenze” è esteso alla partecipazione in videoconferenza di tutte le scuole della provincia di Lucca, grazie al sostegno dell’iniziativa da parte del comune di Viareggio.

Si comincia lunedì alle 10,30 con i saluti istituzionali che saranno portati dal vicesindaco di Viareggio, Valter Alberici e dalla professoressa Iliaria Baroni, dirigente dell’ufficio scolastico territoriale di Lucca e Massa. A seguire l’Introduzione ai lavori a cura della Consulta provinciale studentesca con videoclip da “I ragazzi dello zoo di Berlino.

A seguire il convegno vero e proprio diviso in due parti. La prima parte è dedicata all’uso e abuso di sostanze stupefacenti. Comincia alle alle 10,50 il dottor Intaschi, cui seguiranno gli interventi dello psicologo Palagi, del vicequestore Ciaramella, comandante della polizia stradale di Lucca.

La seconda parte è invece dedicata a come ci si può difendere.

Alle 11,20 gli interventi degli appartenenti all’unità cinofila della Guardia di Finanza; alle 11,30 è il turno della dirigente della squadra Mobile e del maggiore Tocci dei carabinieri. Alle 11,50 prenderà la parola il procuratore capo Domenico Manzione. A seguire gli interventi dei funzionari della Prefettura. Dopo le domande di rito, le conclusioni del convegno sono affidate al prefetto Giuso Scaduto.