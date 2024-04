Unicoop recluta 700 lavoratori

UNICOOP ASSUME 700 LAVORATORI

Sono circa 700 i lavoratori che Unicoop Tirreno punta ad assumere, per potenziare i propri organici, in vista dell’arrivo della stagione estiva. La Cooperativa, presente con 100 punti vendita in Toscana, Lazio e Umbria, molti dei quali in zone turistiche, ha avviato anche quest’anno la ricerca di personale. Unicoop offrirà contratti di somministrazione di sei mesi, con profilo part-time, a non meno di 24h settimanali, con le stesse caratteristiche e tutele dei contratti dei dipendenti della Cooperativa e con applicazione delle garanzie offerte dal CCNL e dal contratto integrativo aziendale, che prevede ulteriori vantaggi per i lavoratori, come maggiorazioni domenicali e festive. La ricerca è aperta a tutti, dai giovani agli adulti, senza limiti di età e vincoli di esperienza, e riguarda tutti i profili presenti nei punti vendita, dagli addetti alle vendite, ai banconisti, ai cassieri. Al personale assunto è poi previsto una formazione d’inserimento. Si può fare domanda su Unicooptirreno.it, nella sezione “Lavora con noi”.

CAMERIERE/A

Pierto al Mare al Cinquale cerca per Giugno-Luglio-Agosto-Settembre e i festivi prima e dopo in base al lavoro. Orario serale con giorno libero

Cv a [email protected] o 3397239448

CAMERIERI, AIUTO CAMERIERI e PIZZAIOLI

Ristorante “La Cantina” Località Strettoia/Pietrasanta

cerca per la stagione estiva 2024. Cv: [email protected] o 0584799729

PULIZIE

La persona ricercata si occuperà di pulizie in appartamenti e case private. Lavoro part-time in località Gualdo. Per candidature: 0584962555 - [email protected]