Un’estate da barman. Dietro il bancone i ragazzi di SpecialMente

Un’estate dietro al banco bar, quella che porterà i ragazzi di SpecialMente Barman, progetto di inclusione che ha l’obiettivo di realizzare occasioni di lavoro vero e di inclusione, a servire aperitivi in spiaggia ogni fine settimana con la collaborazione con il Bagno Alhambra. Un’estate, anche, di tour di eventi pensati per la sensibilizzazione e raccolta fondi in molte piazze e locali. "Vogliamo condividere con più persone questo sogno fatto di passione vera per il nostro lavoro e per i nostri ragazzi", commentano Federico Salvetti e Tommaso Losavio, promotori del progetto.