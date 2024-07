Una vita per gli altri. L’incontro al Varignano in memoria di Paolotti

Una vita trascorsa ad aiutare e soccorrere gli altri, e una vita, quella di Maria Ida Paolotti, scomparsa lo scorso gennaio, che sarà ricordata sabato alle 19, nel piazzale della chiesa della Resurrezione al Varignano, con fotografie, testimonianze e pensieri che tracciano la sua vita. Dal suo impegno in città, a San Paolino al Varignano, fino all’esperienza in Burkina Faso, dove è sepolta come suo desiderio, la serata sarà un occasione, con tavole presentate da Mirko Gabbrielli e musica dal vivo del gruppo Befolk e Aurora Barghini, per ricordare i suoi ideali e i fili di vita tessuti.