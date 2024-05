Una “tre giorni“ ricca di ospiti

VIAREGGIO

Arriva per la prima volta in città, in un Teatro Eden inedito, con la collaborazione del Comune e della Fondazione Carnevale, “La Milanesiana“, il festival ideato e organizzato da Elisabetta Sgarbi, che porterà sul palco, per tre sere consecutive, personaggi di spicco del mondo della letteratura, dello sport e della musica.

La rassegna si inaugurerà domani sera alle 21, con il prologo letterario di Edoardo Nesi, premio Strega 2011 e il successivo dialogo tra Federica Pellegrini, nuotatrice e campionessa olimpionica, e la giornalista Elvira Serra a partire dall’autobiografia della sportiva “Oro”.

Protagonisti della serata di giovedì saranno lo scrittore Tahar Ben Jelloun e il libro appena pubblicato “Gli alberi raccontati ai bambini”, in cui narra ai ragazzi, ai loro genitori e insegnanti, il suo rapporto con gli alberi e la natura. Lo scrittore marocchino dialogherà con la cantante Cristina D’Avena che, nella seconda parte della serata, si esibirà in concerto con il gruppo Gem Boy.

In programma per l’ultima serata lo spettacolo di e con Giacomo Poretti “Fare un’anima“, con la collaborazione di Luca Doninelli, le musiche originali di Ferdinando Baroffio, scene di Ilaria Ariemme e regia di Andrea Chiodi.