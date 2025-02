Una ’tempesta d’amore’ ai piedi del carro. Così arriva la proposta: "Mi vuoi sposare?"

Si sono conosciuti ai piedi del carro dei Lebigre - Roger ormai tre anni fa; e in quel vortice di maschere e di danze si sono innamorati. E ancora lì sotto, in mezzo ad una “Tempesta“ d’amore, ieri si sono promessi un "Sì". La proposta di matrimonio è arrivata, bella ed inaspettata, appena prima dell’inizio del corso, quando sulle note di “Shut up and dance“, dei Walk On The Moon, Lorenzo si è inginocchiato di fronte al suo Gianmarco con un anello. È stato subito un sì.

E più cuoricini, cuoricini di così...