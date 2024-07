Una settimana all’insegna del surf: "Lido Wave" tra mostre, show e talk

Una settimana di surf in Versilia. con la seconda edizione di "Lido Wave", il surf festival interattivo che punta a diventare un punto di riferimento a livello nazionale per gli amanti della tavola. Ideato da Giorgio ’Croco’ Paolucci, surfista e pilota di droni, e realizzato in collaborazione con l’Associazione Balneari e l’amministrazione (con la parte tecnica affidata ad Alessandro Dini), "Lido Wave" vuol diffondere il vero spirito del surf, e dunque procurare divertimento sia agli appassionati che al turista occasionale. E lo fa con un una settimana di appuntamenti tutti da vivere.

Già da ieri alla Galleria Europa, ogni giorno dalle 18 alle 23, sono in mostra opere, sculture, fotografie e tavole da surf. Inoltre, è stato lanciato il concorso "Best vintage board", condotto da Marco Barsella, il cui vincitore sarà decretato sabato sul palco di piazza Matteotti. Sempre alla Galleria Europa, ogni sera andrà in scena l’aperitivo del surfista.

Venerdì e sabato è in programma un focus in piazza Matteotti e sul pontile si svolgeranno giornate all’insegna degli sport acquatici, interviste e sfilate di sport wear. Si parte la mattina con lezioni gratuite per i bambini dalle 10 alle 13, coordinate da Asd Frog in collaborazione con altre scuole di surf affiliate ad Acsi Surfing; inoltre, ci saranno lezioni di Adaptive Surf coordinate dalla Surforall. Nel pomeriggio, dalle 16 alle 18, spazio alle performance dei campioni. A partire dalle 18, sul pontile spazio al dj set fino alle 21,30, quando saranno proiettati filmti sui campioni di surf. Sempre in serata, si svolgeranno attività in acqua – illuminata per l’occasioni – con freesurf o sup, a seconda delle onde disponibili. Nel frattempo, in piazza Matteotti, Claudio Sottili intervisterà ospiti ed esperti.

"Un altro grande evento che arricchisce l’offerta turistica del nostro lungomare – commenta l’assessore al turismo Andrea Favilla –; il surf è nel dna della nostra costa da sempre, e riuscire a organizzare un evento dedicato a questo settore è un punto di partenza importante. Sono convinto che la manifestazione possa crescere ancora in futuro e a questo lavoreremo con gli organizzatori".

Soddisfatto anche il presidente dei balneari di Lido Marco Daddio: "Lido Wave è un’occasione unica per promuovere il nostro territorio anche agli sportivi – le sue parole –; è qui che sono nati il primo surf club, il primo surf shop e la prima rivista italiana e vivono e surfano alcuni degli atleti italiani che militano nella Nazionale. Inoltre, Lido Wave è anche un’occasione in più che come balneari vogliamo dare a turisti e non per vivere il mare".

RedViar