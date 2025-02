Una nuovo defibrillatore per il campo "Basalari", nel ricordo di Cecchi

Sono tantissime le cose belle, le occasioni di socialità e di solidarietà, nate in questi anni dal ricordo di Alessandro Cecchi grazie al contributo dell’associazione “FenomenAle“, fondata pochi mesi dopo la scomparsa del giovane pasticcere della “Fauzia“ a seguito di un incidente stradale.

Gli amici di Ale, insieme ai genitori, Gigi e Serena, attraverso varie iniziative, sportive, culturali, artistiche, hanno infatti sostenuto, e continuano a sostenere, progetti di cura, di volontariato e di ricerca. Non ultima la partita di calcetto, organizzata alla vigilia di Natale, grazie alla quale “FenomenAle“ è riuscita a raccogliere i fondi necessari per l’acquisto di un nuovo defibrillatore che è stato donato alla Croce Verde di Viareggio, a sostituzione del vecchio, per la cardiprotezione del campo sportivo “Angelo Basalari“.

Nei giorni scorsi, nell’impianto sportivo, si è tenuta la cerimonia di inaugurazione del Dae, a cui ha partecipato la presidente della Pubblica Assistenza di via Garibaldi Carla Vivoli. "In questi anni – dice Vivoli – FenomenAle non ha mai fatto mancare il suo appoggio alla Croce Verde, così come a tante altre associazioni ed enti del territorio". E "Per questo – aggiunge – abbiamo deciso di mettere il logo dell’associazione anche sulla nuova ambulanza che abbiamo appena acquistato, proprio per rimarcare l’importanza che ha questa realtà per noi e per la nostra città".

Il nuovo mezzo sarà inaugurato il prossimo 11 maggio, "A pochi giorni dal compleanno della Croce Verde, ed è stato acquistato grazie alle donazione di tanti cittadini e ai contributi della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e Fondazione Banca del monte. Per la Croce Verde – conclude Vivoli – un risultato molto importente, perché ci permette di rinnovare il parco macchine a servizio della comunità".