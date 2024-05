Una nuova mensa al nido "Mafalda". Via ai lavori finanziati grazie al Pnrr

Dopo l’attesa, imposta dalle attività didattiche dell’anno scolastico in corso, sono ufficialmente partiti i lavori per la costruzione della nuova cucina del nido “Mafalda“ di via del Paduletto. A Lido di Camaiore.

Un intervento che l’amministrazione Pierucci ritiene "cruciale" per potenziare e migliorare l’offerta educativa del territorio, in particolare per la fascia fino ai 12 mesi. Il nido Mafalda, infatti, nel rispetto della legge regionale, non può accogliere ad oggi i bambini tra i 3 e i 12 mesi perché la struttura non è dotata di una cucina interna. E dunque attualmente i pasti vengono prodotti e confezionati nel centro cottura a Capezzano Pianore, e infine sporzionati all’interno di un locale dedicato.

Con un bando Pnrr vinto un anno fa, il Comune di Camaiore si è aggiudicato 170 mila euro che saranno investiti propio per realizzare questa nuova ala adibita a cucina, così da consentire finalmente anche al Mafalda la produzione diretta dei pasti e perciò l’accesso al nido anche ai bambini di età inferiore ai 12 mesi (i quali, al momento, possono iscriversi solamente ai nidi “Girotondo“ e “Lo Scrigno Magico“).

L’intervento amplierà dunque le opportunità per le famiglie, e avrà effetti positivi per la diminuzione delle liste di attesa dei nidi comunali, uniformando di fatto l’offerta educativa su tutto il territorio. I fondi del bando finanziano la nuova cucina, che sorgerà in ampliamento al fabbricato esistente, collocandola in prossimità ed in continuità con l’attuale zona adibita a sporzionamento. Il termine dei lavori è previsto per la fine del prossimo anno.

"Parte un altro cantiere e mettiamo a terra altri soldi provenienti da bandi Pnrr, traducendoli in servizi e migliorie nella quotidianità dei cittadini – commentano l’assessore ai lavori pubblici Graziano Dalle Luche e l’assessore alla pubblica Istruzione Claudia Larini –. Dotare il nostro Nido Mafalda di una nuova cucina, infatti, significa garantire maggiori possibilità educative alle famiglie e ai bambini del territorio, ridurre le liste di attesa e uniformare l’offerta didattica. Anche grazie a queste opportunità di finanziamento, i nostri servizi scolastici continuano a migliorare e ad imporsi come vera eccellenza in ambito comprensoriale".

