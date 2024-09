Una nuova frana lungo Balza Fiorita. Cede grossa porzione di terreno

La pioggia fitta della seconda domenica di settembre non ha provocato danni soltanto alle strutture (su tutte il palasport), alle auto e alle aziende agricole. Anche il territorio collinare ha dovuto fare i conti con l’importante volume d’acqua caduto dal cielo, non sempre riuscendo a drenare nel modo corretto. In via Balza Fiorita, ad esempio, tra Santa Lucia e Sant’Anna di Stazzema, dove a marzo la strada è franata, si è verificato un nuovo smottamento del terreno, proprio a due passi dal bypass stradale realizzato solo pochi mesi fa. Una bella porzione di terreno è scivolata verso valle, mentre la sede stradale è rimasta integra e per questo, risppetto all’altra volta, il traffico non ha subito interruzioni. Ma la dice comunque lunga sulla fragilità del territorio in questa specifica zona.

E questo, secondo il sindaco Marcello Pierucci, è segno che i lavori sono stati realizzati a regola d’arte. "L’11 giugno abbiamo riaperto al transito via Balza Fiorita dopo soli 60 giorni di cantiere – commenta il primo cittadino –; oggi il versante a valle, probabilmente dopo le intense piogge degli scorsi giorni, è tornato a cedere. Qualcuno grida allo scandalo. In tutto questo, la cosa che mi dispiace di più è che non si è ancora capito che si tratta solo della prima fase del ripristino, che quella realizzata è solo la prima corsia della nuova strada, che ora funge da bypass per non tenere chiusa la via per mesi interi, e che i lavori sono stati fatti solo su una parte del versante che ora, ancorata alla roccia con oltre venti metri di micropali, non franerà mai più". Perché, dunque, il versante è nuovamente franato? "Semplice – continua Pierucci –: perché su quella parte di terreno non è stato fatto alcun intervento. Tutto si è concentrato sulla parte a monte, perché quella ci interessava per riaprire al transito.

Nei prossimi mesi opereremo per completare la nuova strada: i lavori, cofinanziati dalla Regione, partiranno entro fine anno. Si andrà avanti con la stessa modalità: micropali ancorati alla roccia, stabilizzazione del terreno e costruzione da zero della seconda corsia. La scadenza che ci eravamo fissati era la primavera 2025 e la rispetteremo. Non c’è nessuno scandalo e nessun denaro gettato al vento", conclude il sindaco in risposta alle critiche mosse contro il Comune per lo smottamento che ha interessato la strada.

DanMan