Una notte a ritmo di street dance. La competizione di Red Bull Style

Stile, improvvisazione ed energia hanno invaso Piazza Mazzini nel weekend scorso, a ritmo di passi, musica e street dance, che ha visto arrivare in città, per la prima volta, la Finale Nazionale del Red Bull Dance Your Style, presentato da Valentina Vernia aka Banana, ballerina e content creator, e Alessandro Giardinetti in arte Teddy, Hip Hop & House dancer. Un evento, dal format unico ed esclusivo, che ha visto esibirsi e sfidarsi sul palco allestito sul Belvedere delle Maschere, sedici ballerini e ballerine provenienti da tutta Italia, sulle note di grandi successi musicali e selezionati a sorpresa da Dj Ake, songwriter e produttore musicale di fama internazionale. Ogni partecipante, dopo la selezione dei giudici Mr Byron, Zarro e Localockha dovuto dimostrare abilità, senso del ritmo, creatività e resistenza nel proprio stile personale, dall’hip hop a all’house, dal locking al popping, dal waacking al krump, per conquistare i voti del pubblico, unico giudice della competizione che ha votato utilizzando schede di voto rosse o blu, corrispondenti ai contendenti di ogni round, e avanzare poi nei turni, sfidandosi in battle 1vs1 a eliminazione diretta, fino ad arrivare alla sfida finale. Una sfida finale che ha visto scontrarsi Francesco Balido aka B-Frenk, specializzato in popping e già vincitore a livello nazionale della competizione della scorsa edizione, e Anna Donati, in arte, Anna Beat, con i suoi passi di Hip Hop, lasciando il pubblico a bocca aperta grazie alla loro capacità di fondere spettacolarità, musicalità e fluidità di movimento. A trionfare è stato però Francesco Balido aka B-Frenk, che rappresenterà l’Italia a Mumbai, in India, dove il 9 novembre si terrà la Red Bull Dance Your Style World Final 2024 e il cui carisma e talento hanno conquistato la folla, diventando il vincitore nazionale del Red Bull Dance Your Style 2024. "Partecipare al Red Bull Dance Your Style è stata un’esperienza piena di emozioni - dichiara il vincitore,classe 1999 di Vercelli, in Piemonte - Sono venuto senza aspettative, con l’intenzione di godermi a pieno le audizioni. Non avrei mai immaginato di superare le selezioni e vincere la Finale Nazionale... sono senza parole!" E continua, molto emozionato: "Sapere che parteciperò alla Finale Mondiale della Red Bull Dance Your Style a novembre mi riempie il cuore di orgoglio. So di poter dare tanto e spero di divertirmi e godermi ogni singolo istante. Soprattutto perché non sono mai uscito dall’Europa e l’idea di andare a Mumbai per rappresentare l’Italia mi dà i brividi. Non vedo l’ora di raccontarlo a mia mamma e soprattutto ai miei insegnanti, tra cui Miky-Boo, che è stato un grande maestro e anche lui campione italiano nel 2022!".