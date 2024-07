Una grande festa per la Misericordia. È stata inaugurata la nuova ambulanza

Una bella domenica di festa per la Misericordia, che con il coinvolgimento dei suoi volontari, che abbracciano tutte le stagioni della vita, ha inaugurato una nuova ambulanza. La prima delle tre che arriveranno entro fine anno, mentre il vecchio mezzo di soccorso tra un mese partirà per il Senegal per proseguire la sua seconda vita. La lunga giornata si è aperta con una cerimonia e la benedizione in via Cavallotti, di fronte alle sede dell’Arciconfraternita addobbata di bandiere. Poi, alle 17, l’ambulanza – acquistata grazie alle piccole e grandi donazioni arrivate dai privati e dalle aziende del territorio – è stata scortata fino in Passeggiata per la presentazione alla città. In piazza Campioni – dove i volontari hanno intrattenuto i bambini con giochi e attività educative legate alla sicurezza e alla prevenzione – è stata allestita una suggestiva mostra fotografica che ha ripercorso tutta la storia della Misericordia di Viareggio, nata come Compagnia del Santissimo Sacramento e della Carità cristiana ad opera di 14 fondatori nel lontano 18 aprile 1826. Con l’intento di portare soccorso ai fragili, di sostenere gli afflitti e di dare degna sepoltura ai defunti. Da allora sono passati quasi duecento anni.