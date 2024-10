Una giornata di orientamento . Per percorsi di studio e di lavoro

Una bussola per orientarsi nella scelta del percorso di studi universitari o per individuare la propria strada nel complesso mondo del lavoro. È quanto ha organizzato il Comune, per venerdì 25 ottobre dalle 9 alle 13.30 nell’area medicea, con una giornata di Orientcruiting che proporrà un ampio ventaglio di interlocutori, per conoscere l’offerta didattica delle Università, i corsi di formazione post diploma e le competenze più richieste per entrare nel mondo del lavoro, andando così incontro alle esigenze dei giovani e non solo. "L’orientcruiting è un orientamento di nuova generazione – spiega l’assessore all’istruzione Valentina Mozzoni – con il quale andiamo ad apportare una sostanziale novità rispetto al passato, ossia ampliare l’offerta di informazioni utili per orientarsi non solo nel mondo dello studio ma anche del lavoro, dando così un prezioso supporto a una vasta platea di giovani e non solo".

La novità dell’evento sta anche nei numeri, con un importante ampliamento dei soggetti presenti che proporranno ai giovani indicazioni sulle rispettive facoltà. Basti pensare che sono attese le Università di Pisa, Firenze, Genova e Parma, la Fondazione Campus di Lucca, la Scuola superiore per mediatori linguistici, l’Accademia delle Belle Arti di Carrara ma anche realtà come l’Accademia navale di Livorno e l’Esercito italiano. Tra gli stand si troveranno pure il Centro per l’impiego, le Agenzie per il lavoro Adecco – Umana – Lavorint e il sindacato Fials. "Gli – aggiunge l’assessore – saranno al piano terra di Palazzo Mediceo, nei locali della biblioteca, alle Scuderie Granducali dove si alterneranno le presentazioni delle varie istituzioni partecipanti e, per la prima volta, alla Fondazione Arkad, luogo ideale per realtà quali le facoltà di architettura o l’Accademia delle Belle arti".