Una badante convivente Azienda valuta idraulico

BARISTABARMAN-BARLADY

Stuzzicheria Zero a Marina di Pietrasanta cerca per preparazione cocktail. Richiesta minima esperienza, conoscenza lingua inglese, autonomia negli spostamenti. da subito con orario serale. Per candidarsi 3492969305 o cv: [email protected]

AIUTO CUOCOA

Hotel “Atlantico” a Forte dei marmi cerca anche senza esperienza, preferibilmente automunit*, orario da concordare fino al 3108. Cv [email protected]

BADANTE CONVIVENTE

Privato a Viareggio cerca con mansioni di assistenza a persona anziana parzialmente autosufficiente. Tipo di contratto a tempo indeterminato. Da subito con orario da concordare. Per candidarsi 3339719778-3296983929

APPRENDISTA IDRAULICO

Azienda edile “C.E.V Ing Fiorini e Figli” a Viareggio cerca . Periodo Luglio – Settembre con orario 8.30-12.3013.30-16.30. Lunedì-Venerdì. Per candidarsi 3349059649-0584391254 o cv: [email protected]