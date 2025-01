Un viaggio multidisciplinare. Serie di incontri al Cro Darsene

Riparte, con l’anno nuovo, anche un nuovo ciclo di incontri per la rassegna "Se questo è un Homo", gli appuntamenti promosso dal circolo Arci Cro Darsene per promuovere il dibattito su temi di attualità e offrire l’opportunità di dialogare con esperti e pensatori contemporanei. In un n viaggio multidisciplinare attraverso le molteplici sfaccettature dell’esistenza umana, ogni incontro, da gennaio a maggio, spazierà dal ruolo della tecnologia e l’impatto che ha nella vita di tutti i giorni al potere delle parole per raccontare il cambiamento climatico, fino al simbolismo dei tarocchi e all’importanza del benessere mentale.

Il 16 gennaio, alle 16.45, orario valido anche per gli appuntamenti successivi, e con ingresso riservato ai soci Arci, si aprirà la rassegna con l’incontro su coscienza, tecnologia e impatto sociale di Mirko Duradoni in dialogo con Corrado Fizzarotti, per proseguire, tra media, informazione, storie di donne e scienza al femminile, riflessioni su ecologia politica, giornalismo, crisi climatiche e sessualità.