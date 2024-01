Un tuffo solidale: "Raccolti 6mila euro"

VIAREGGIO

È di seimila euro la cifra ricavata dalla Croce Verde per il Tuffo di Capodanno 2024, organizzato da Escape Tuscany Triathlon con il patrocinio del Comune di Viareggio. Un tuffo propostosi di superare il record dei 672 partecipanti del 2020, ma che ha risentito del virus influenzale del periodo e ha registrato 603 presenze, con 300 cuffie abbandonate all’ultimo secondo causa virus. "Ma nonostante questo – dichiara Carla Vivoli, presidente della Croce Verde di Viareggio - il ricavato di 6 mila euro è stato per noi un record. La somma di quest’anno andrà in beneficenza con l’acquisto di un nuovo mezzo per il sociale di cui potrà usufruire tutta la città, dato che in questo periodo il sociale ha bisogno di sostegno. Perciò ringraziamo gli organizzatori, il Comune che ci ha dato la possibilità di svolgere la manifestazione e anche Perditempo, che in maniera attiva e forte ha partecipato alla prevendita delle cuffie. E intanto ci prepariamo per il tuffo 2025".

Un 2025 che la Croce Verde ed Escape Tuscany Triathlon stanno già progettando, ricercando sponsor per attutire le spese e organizzare un tuffo "Diamante", che porti avanti la calorosa e affettuosa partecipazione e l’affollata adesione viareggina dell’anno appena iniziato. "Abbiamo visto e sentito un’atmosfera, in questo tuffo, che non abbiamo mai sentito – dice Aldo Angeli di Escape Tuscany Triathlon – L’evento ha raggruppato una varia fascia di età che ha risposto con entusiasmo. È stato bellissimo". Con i piedi in acqua, uno sguardo al cielo e nel cuore il ricordo di Aurora, Emma e Leonardo, che, considerata le temperature miti e la fortuna della giornata, conclude Angeli con un sorriso commosso "forse da lassù ci hanno protetto".

G.P.