Un pranzo dignitoso per tutti: "Aiuta anche a non sentirsi soli"

La Pasqua della solidarietà, il pranzo e la cena per chi fa fatica a affrontare l’ordinario e non può permettersi di sostenere spese fuori budget. Per quelle famiglie ci pensano i volontari delle grande famiglia della Caritas diocesana e le parrocchie. Sono loro che regalano il sorriso anche a Pasqua, l’uovo e la colomba, ma soprattutto regalano la socialità, il non essere soli. "Il pranzo solidale della Pasqua lo abbiamo organizzato alla mensa di Torre del Lago, nella chiesa di San Pietro in via Venezia", racconta Carlo Ambrosini, lui è un volontario “attivo“ della Caritas e con lui un gruppo di altri volontari, organizzano le iniziative di solidarietà. "Domenica di Pasqua a mezzogiorno mettiamo a tavola i nostri ospiti e organizzeremo un pranzo dignitoso utilizzando quello che abbiamo a disposizione", racconta Carlo Ambrosini e aggiunge: "I nostri centri di ascolto sono impegnati nella consegna dei pacchi alimentari".

Quest’anno la Pasqua della solidarietà cala l’asso di cuori. E’nata, da pochi giorni, una nuova iniziativa si chiama “Emergenza di Strada“ e coinvolge la Caritas, La Croce Rossa, la Croce Verde e le Misericordie della Versilia coordinate da quella di Lido di Camaiore.

Ogni sera dal lunedì al venerdì, quindi anche venerdì santo e la sera di Pasquetta, i volontari distribuiscono pasti caldi ai clochard di tutta la Versilia, da Torre del Lago a Forte dei Marmi. Un pasto caldo che diventa simbolicamente l’abbraccio del messaggio pasquale per chi ha scelto una vita in salita. "Abbiamo iniziato questa nuova pagina di volontariato da una decina di giorni. Si parte alle 21.30. Abbiamo incontrato una trentina di persone", racconta alla Nazione Carlo Ambrosini, tono di voce felice che parla a nome di tutti volontari che partecipano al viaggio serale tra gli umili. Viareggio come altre città metropolitane. L’iniziativa calza appunto a pennello per la Pasqua in arrivo. La solidarietà pasquale, prosegue, ancora Carlo Ambrosini, include anche la cena solidale che viene fatta a Pasquetta nella parrocchia di Sant’Antonio.

E in settimana alcune parrocchie hanno donato colombe uona di Pasqua alle famiglie che devono fare i conti con le ristrettezze di questo periodo particolarmente difficile.

La Pasqua della solidarietà scrive anche una altra pagina, quella delle associazioni e di privati privati che fanno donazioni anche per Pasqua alla Casa Famiglia Papa Giovanni Paolo II , la creatura di don Luigi Pellegrini al Campo d’Aviazione.

Maria Nudi