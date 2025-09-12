Un ponte verso il futuro: "Rispetto e gioco di squadra portano ad alti risultati"

"Lo sport è una questione seria, per cui abbiamo lavorato, nella riqualificazione e nella proposta di grandi eventi, per offrire opportunità per le nuove generazioni, insegnando disciplina e gioco di squadra. E, attraverso questo, e il supporto e il rispetto del compagno e dell’avversario, si possono raggiungere alti obiettivi. Quest’evento è un’opportunità per la città di raccontare se stessa, le sue fondazioni, i suoi sportivi e il suo territorio". Così, l’assessore allo sport Rodolfo Salemi, ha dato via al convegno che, al suo centro, ha avuto proprio la storia di questa città, con un occhio al passato e uno al futuro: alla storia che tra la spiaggia e le sue palestre è stata scritta, e quella che, ancora, è tutta da scrivere.

Come quella storia nata, in riva al mare, vent’anni fa, in memoria di Matteo Valenti e divenuta, ora, un’istituzione dello sport viareggino, e mondiale. "L’intento era solo quello di ricordare Matteo, ma dall’anno dopo quel cuore, che aveva smesso di battere, ha ricominciato a battere di nuovo, coinvolgendo tutti in quello che oggi abbiamo raggiunto - racconta Stefano Santini, fondatore del Viareggio Beach Soccer e parte del comitato organizzatore dell’Euro Beach Soccer League - Per questo voglio ringraziare anche l’amministrazione, per aver capito dove volevamo arrivare, con la volontà di celebrare i vent’anni dall’assenza di Matteo con quello che è forse il secondo evento più importante di questa disciplina, nata qua". In una comunità, cittadina e sportiva, in cui "Viareggio, con la passeggiata e le sue pinete, serve a far crescere il mondo dello sport - commenta Simone Cardullo, presidente di Coni Toscana - Sottolineando un’appartenenza, che è fatta di sport, turismo, ma anche cultura".

"Questa città è per noi una grandissima mamma - agggiunge Fernando Arcopinto, capo della delegazione nazionale italiana Beach Soccer Figc, al fianco di Enrico Maria Sbardella, direttore del centro di preparazione olimpica di Tirrenia che, con il suo impegno e dedizione, apre le porte a tutta la Toscana, e a tutti gli sportivi d’Italia, di una casa comune, così come di un’arena, per il beach soccer, disponibile tutto l’anno, per renderla un’attività non più solo stagionale - Come una tartaruga che lascia le tartarughine verso il mare, qua si dirigono verso i campi da beach soccer, regalando grandi campioni, come Ramacciotti e Fazzini. Questo offre la nostra Viareggio e io credo che abbia tutte le caratteristiche, anche con la prospettiva di un impianto fisso, per candidarsi per eventi sempre più internazionali".

Gaia Parrini