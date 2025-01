Un ponte con la Corea. Delegazione in città

La Piccola Atene come faro di dialogo e creatività, pronta ad accogliere e valorizzare i talento provenienti da ogni angolo del pianeta. A confermare la vocazione internazionale della città è il recente scambio culturale con la Corea del Sud, più precisamente tra la Fondazione Centro arti visive e la Kunsan national University. Sette giovani artisti (Choi Ahjeong, Lee Kyeong Min, Hwang Jiu, Lee Jaeheon, Han Hyewon, Noh Yumin, Ki Eunseo, coordinati dal professor Yim Younghee) hanno scelto infatti Pietrasanta per esporre le loro opere e immergersi nella tradizione artistica italiana. Grazie ad apposite borse di studio, hanno intrapreso un tour tra le città d’arte più iconiche quali Roma, Firenze e infine Pietrasanta, dicendosi affascinati dalla sua storia e dall’antica tradizione artigianale legata a marmo, bronzo e mosaico.

Le opere degli studenti (disegni e dipinti) sono state poi esposte nel vecchio municipio in piazza Matteotti. "Il progetto – spiega il presidente del Cav Nicola Stagetti, che ha salutato la comitiva insieme al sindaco e assessore alla cultura Alberto Giovannetti – dimostra come l’arte possa abbattere le barriere culturali e geografiche, favorendo un dialogo costruttivo tra paesi lontani. La Fondazione Cav, da anni impegnata nella promozione di iniziative internazionali, ha saputo cogliere l’importanza di questo scambio creando un ponte tra la cultura coreana e quella italiana. Questa esperienza non solo ha arricchito i giovani artisti coreani, ma ha anche permesso a Pietrasanta di consolidare il suo ruolo di centro culturale internazionale – conclude – consolidando relazioni che potrebbero dare vita a futuri progetti collaborativi".

d.m.