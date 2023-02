Un pizzico di Sri Lanka al Tennis da Priyantha

Ha riaperto con le ultime cene di Carnevale Priyantha Benedetti, il popolare cuoco cingalese-viareggino che ha trasferito il ristorante a pochi metri dalla vecchia sede, al Tennis in viale Capponi 19. Dopo alcune estati di successo sul mare a Lido di Camaiore Priantha aveva aperto il ristorante-pizzeria all’ingresso della Pineta di Ponente, e ora riparte accanto ai campi da tennis con la sua cucina di sempre: piatti viareggini e toscani di mare e di terra, e periodicamente piatti e cene cingalesi della sua terra, lo Sri Lanka. Ma anche la pizza nel forno a legna, mentre in sala come sempre ci sarà la moglie Camilla.