Un crowdfunding per restaurare il giardino di Puccini a Torre del Lago

Torre del Lago (Lucca), 29 novembre 2024 – Un’iniziativa speciale in memoria di Giacomo Puccini, di cui questo anno ricorrono i 100 anni dalla morte. La Fondazione Simonetta Puccini ha lanciato un crowdfunding su Eppela per restaurare il giardino della Villa Museo, un angolo di pace e ispirazione che Puccini stesso ha curato e amato profondamente, un piccolo gesto che possa restituire splendore a un luogo che custodisce i segreti e i sogni del grande Maestro, uno dei più grandi di tutti i tempi, scomparso a Bruxelles il 29 novembre 1924.

Fondata nel 2005 per volontà di Simonetta Puccini, unica nipote del Maestro, la Fondazione Simonetta Puccini per Giacomo Puccini è nata con l’obiettivo di preservare e diffondere la memoria del compositore, tutelando il patrimonio culturale e artistico legato alla sua figura. Da quasi vent’anni, la Fondazione lavora per promuovere la conoscenza delle opere e dei luoghi pucciniani tramite eventi, mostre, studi, e collabora attivamente con enti locali proprio per valorizzare la Villa Museo di Torre del Lago, in cui Puccini trascorse oltre vent’anni e diede vita a molte delle sue opere più celebri.

La Villa Museo è un tesoro unico al mondo, ricco di cimeli che raccontano il Maestro nelle sue sfumature più intime e personali. Tra le stanze della villa si trovano il prezioso pianoforte Förster su cui Puccini ha composto alcune delle sue immortali melodie, ritratti del compositore nelle diverse fasi della vita, onorificenze ricevute in tanti anni di carriera e opere dei pittori macchiaioli, suoi amici e compagni di caccia. Ogni dettaglio, dagli oggetti di uso quotidiano alle lettere e alle sue ultime parole scritte di pugno, custodisce il ricordo di una vita interamente dedicata alla musica.

Tra questi spazi carichi di storia, emerge il giardino della villa, uno degli ambienti più cari a Puccini. Qui il Maestro amava passeggiare, scegliere fiori e piante e godersi momenti di pace, diffondendo a volte la sua musica all’aria aperta. Grazie ai documenti d’archivio, come fotografie e fatture d’acquisto di piante, è possibile oggi restituire il giardino alla sua bellezza originaria, rispettando l’amore e la cura che Puccini gli dedicava.

Restaurare il giardino: un progetto che ha bisogno di tutti noi

L’intera operazione ha un costo complessivo di 300.000 euro. Per raggiungere questo traguardo, la Fondazione Simonetta Puccini ha lanciato una raccolta fondi con un primo step dall'obiettivo di 120.000 euro che, sommato a un contributo iniziale di 80.000 euro già erogato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, permetterà di realizzare i lavori di restauro necessari a rendere il giardino accessibile al pubblico: la preparazione del terreno, gli scavi, la posa degli impianti vegetali e le opere murarie, nonché l’eliminazione delle barriere architettoniche per consentire a tutti di visitare questo luogo speciale.

Una volta raggiunta questa prima tappa di 120.000 euro, la Fondazione rilancerà la raccolta fondi con un secondo step dall'obiettivo di 220.000 euro, raggiungendo così la somma complessiva del costo dei lavori, necessaria per terminare il restauro e riportare il giardino al suo splendore.

Questa la pagina della campagna Eppela per partecipare alla raccolta:

https://www.eppela.com/tuttiifior

Premi speciali per i sostenitori

Per ogni contributo, la Fondazione ha previsto ringraziamenti speciali che permettono a ciascun donatore di portare a casa un pezzo di storia; ecco qualche esempio:

Premi per i sostenitori:

10€ o più: Iscrizione nell’elenco dei sostenitori, pubblicato nella brochure del giardino e sull’app della Villa Museo, con invito a tutti gli eventi della Fondazione Simonetta Puccini.

25€ o più: Piantina del Giardino di Puccini e shopper esclusiva da ritirare al Bookshop Villa Puccini, iscrizione tra i sostenitori e invito agli eventi.

35€ o più: Fotografia di Giacomo Puccini dall’Archivio, piantina del Giardino, shopper esclusiva, invito agli eventi e iscrizione tra i sostenitori.

70€ o più: Concerto esclusivo per i sostenitori in Auditorium, visita in anteprima al Giardino, fotografia del Maestro, invito agli eventi e shopper.

100€ o più: Invito per due al concerto in Auditorium, visita in anteprima al Giardino, fotografia del Maestro, invito agli eventi, shopper e iscrizione tra i sostenitori.

200€ o più: Copia anastatica di un foglio musicale autografo, invito al concerto e alla visita, fotografia, invito agli eventi e shopper.

500€ o più: Soggiorno nella Suite Puccini per due, ingresso annuale alla Villa Museo, copia anastatica, invito al concerto e alla visita, fotografia, invito agli eventi e shopper.

E per chi vuole fare di più, la Fondazione offre esperienze speciali come visite private e cene esclusive nel Giardino di Puccini.