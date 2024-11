Incontro al Caffè. Vitelli presenta il libro su Puccini

In occasione del centesimo anniversario della morte di Giacomo Puccini si assiste a un’abbondante fioritura di saggi dedicati al maestro lucchese. Tra i vari libri si segnala – per l’originalità dell’impianto grafico e dell’organizzazione narrativa – l’opera di Niclo Vitelli (foto) intitolata “Giacomo Puccini innamorato di tutto”, Cinquesensi editore. Il volume è al centro di un incontro al “Caffè Così com’è” domani con inizio alle 17. Sicuramente originale è la parte delle immagini: le foto d’epoca sono reinterpretate graficamente da Emma Dal Falco che ha donato al libro un’accattivante veste, dai cromatismi accesi. Snello e interessante è anche il contenuto, diviso in cinque parti: la giovinezza e l’ascesa di un “ragazzo irrequieto”, i luoghi dove ha vissuto; le grandi interpreti liriche che hanno alimentato il mito pucciniano e l’eredità nel mondo di “Puccini il toscano”. Dalla lettura emerge soprattutto la figura del compositore davvero innamorato di tutto: della musica, delle donne, della caccia. In una parola della vita. Niclo Vitelli è stato segretario del Pci della Versilia, consigliere comunale e assessore a Viareggio, presidente del Festival Pucciniano, dirigente della Sec, della Lega Pesca e di Legacoop Toscana.

La presentazione vedrà l’autore a colloquio con il giornalista Umberto Guidi e prevede letture e musica a cura di “L’Angelo Artisti associati”, con l’attrice Patrizia Lazzarini e il flautista Giampiero Pierini.