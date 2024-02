Un ’colpo’ all’auto e lei scende. I truffatori in fuga con la sua borsa

Nuova modalità di truffa ai danni degli automobilisti a Massarosa. Qualche sera fa, una residente stava guidando in direzione del borgo di Stiava; all’improvviso, all’altezza del viadotto dell’autostrada, ha sentito un forte colpo all’auto. Allarmata, si è subito fermata per capire cose fosse successo, e soprattutto se il mezzo avesse riportato dei danni. Non appena la donna si è concentrata sulla macchina su cui stava viaggiando, il truffatore (o i truffatori, dal momento che ancora non è stato individuato l’autore del gesto) hanno aperto la portiera del passeggero per rubare la borsa in cui la vittima teneva i suoi averi. Una variante della ‘truffa dello specchietto’ che nel tempo ha fatto diverse vittime a Massarosa, dunque. Ma con un vantaggio: invece di chiedere soldi alla potenziale vittima, si portano via i suoi averi e si evita un potenziale rifiuto. La notizia si è sparsa a macchia d’olio, alzando comprensibilmente il livello di allarme.