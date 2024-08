Un cartello con obbligo...di bacio. Parte il concorso di scatti d’amore

Nasce insieme ad un gruppo di amici il progetto “Baciami a Pietrasanta”, rinnovando l’appuntamento annuale con la versione rivisitata di “Pietrasanta Love Is”. Il progetto infatti celebra l’amore in tutte le sue forme attraverso un gesto semplice ma significativo: lo scambio di un bacio sotto un cartello stradale speciale che indica l’“Obbligo di bacio”. Già alcune città italiane hanno adottato questi singolari cartelli che hanno ispirato l’idea modellata sulla piccola Atene di Giacomo Vannucci in collaborazione con alcuni amici che amano il territorio, Katia Corfini, Adamo Pierotti, Giorgio Lazzarini, Paolo Bazzichi. Torna dunque “Pietrasanta Love Is” in un’edizione rivisitata ma di cui il movente resta sempre lo stesso, l’amore a 360 gradi. Il cartello sarà situato in itinere nelle zone più suggestive del territorio: dal meraviglioso parco della Versiliana in località Fiumetto a Marina di Pietrasanta che ne inaugura la prima installazione in prossimità del romantico Ponte del Principe. Fra le iniziative del progetto non poteva mancare il concorso fotografico e letterario “Baciami a Pietrasanta Love Is edizione 24-25”, per tutti gli appassionati di fotografia e poesia promosso dal gruppo Facebook “Go Versilia”. I partecipanti potranno scattare selfie di fronte al cartello o semplicemente inviare l’immagine che a loro sentire rappresenta l’amore scattata a Pietrasanta o comunque dedicata al territorio. Il regolamento è consultabile sulla bacheca del gruppo, per partecipare i concorrenti potranno utilizzare gli hashtag #BaciamiaPietrasanta #Goversilia #LoveIs2425. Per chi ha problemi ad usare gli hashtag può inserire nella descrizione il testo “Baciami a Pietrasanta” o inviare l’immagine e/o i testi anche via email a [email protected]