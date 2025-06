Scelta di vita. Andrea Buscemi: "Molla tutto"

Proseguono gli appuntamenti del lunedì all’ora dell’aperitivo al Palace Hotel. Tra coloro che hanno scelto Viareggio come “buen retiro” c’è anche l’attore e regista Andrea Buscemi che domani propone "Molla tutto e vivi i tuoi sogni" e che racconta in questo modo la sua esperienza a a Viareggio: "Sono felice di questa scelta per chi come me ha vissuto il teatro di prosa ed ha una visione romantica del mestiere, Viareggio è un approdo quasi obbligato perchè qui sono venuti ad abitare grandi personaggi legati al mondo del teatro.Fra tutti Leopoldo Fregoli che costruì una villetta sulla passeggiata e qui ha vissuto dopo i grandi fasti dei suoi spettacoli. Qui venivano Petrolini, Totò, Peppino De Filippo, tutta una serie di grandissimi personaggi del teatro. Quindi nel momento in cui uno vuole trovare un buen retiro, come avevo voglia di fare io ad un certo punto del mio percorso, Viareggio trovo che sia la città ideale. Un luogo ancora ricco di bei luoghi come mare, pineta e montagne vicine, cantate dai più grandi in tutti i tempi. E poi ci sono luoghi storici come l’hotel Palace che ospitò Eleonora Duse, ristoranti e luoghi di ritrovo come il Caffè Margherita". Buscemi sarà protagonista sul palco vista mare al Palace. Ogni lunedì la terrazza del Palace Hotel si trasforma in un’oasi informale, si anima con una nuova esperienza rilassante rivolta a turisti e residenti.

L’evento nasce dalla collaborazione con il brand etico Mollo Tutto, 100% italiano, impegnato attivamente nella tutela del mare. Il brand lavora con materiali riciclati e biologici, come le reti da pesca dismesse recuperate grazie all’associazione Marevivo Toscana, guidata da Marina Gridelli.