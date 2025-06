Candidatura a capitale dell’arte. L’ex Camp riapre al pubblico

Negli ambienti del Comune viene definito un duplice evento: la riapertura al pubblico dell’ex Camp di via Marconi e la presentazione ufficiale della candidatura di Pietrasanta a capitale italiana dell’arte contemporanea 2027. Il giorno segnato sul calendario è quello di sabato 28, alle 18, con la scelta dell’ex Camp per niente casuale dato che la storica ex cooperativa di consumo è al centro di una profonda rigenerazione architettonica e funzionale che lo trasformerà in un luogo d’inclusione pronto ad accogliere iniziative artistiche e culturali.

"Questo spazio non rimanda solo a una delle cinque linee progettuali del dossier che abbiamo presentato al ministero della cultura – sottolinea il sindaco e assessore alla cultura Alberto Giovannetti – ma è un simbolo per la nostra città, l’immagine di una Pietrasanta che custodisce la propria storia ma sa rinnovarsi e trasformarsi, che coglie opportunità e accoglie differenze pur restando fedele a se stessa e alla sua identità, scolpita nel marmo e plasmata nei forni di fusione dai nostri maestri artigiani". L’iniziativa di sabato prossimo sarà aperta alla partecipazione libera di tutta la cittadinanza e prevede una scaletta serrata. Dopo i saluti istituzionali ci sarà la consegna alla comunità dell’opera calligrafica realizzata appositamente per la candidatura e donata dallo scultore e cittadino onorario di Pietrasanta Park Eun Sun. A seguire l’illustrazione dei principi ispiratori e degli aspetti generali del dossier, curato dal Comune e da PromoPA Fondazione, e infine una parte conclusiva che vedrà protagonista il comitato scientifico, anch’esso svelato nell’occasione di questo appuntamento molto atteso.