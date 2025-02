Un Carnevale pieno di sole. La satira torna a colpire. Marea di gente festante

di Daniele MannocchiVIAREGGIOChe bel colpo d’occhio. Dopo un primo corso su cui ha aleggiato lo spettro del maltempo, ieri la seconda sfilata del Carnevale di Viareggio è scivolata via nel segno del sole. L’unica controindicazione, sul fronte meteo, era l’abbassamento delle minime che poteva prefigurare un pizzichino di freddo. Ma col corso in diurna il sole ha inondato di un piacevole tepore il Viale a Mare, coccolando e cullando i tanti, tantissimi aficionados sul lungomare. A spanne, l’incasso cumulato dei primi due corsi potrebbe aver sfondato la soglia del milione di euro.

Merito anche di uno spettacolo di notevole qualità, sul fronte delle costruzioni. Dopo una serie di edizioni in cui i maestri della cartapesta si sono focalizzati su temi di respiro universale, effetto della globalizzazione, il mondo che cambia a velocità allarmante ha fatto rispolverare la cara, vecchia satira politica che ha reso grande la manifestazione, rievocata più bella e superba che pria nella Meloni furiosa di Avanzini, o nella Papessa dei Lombardi che hanno scelto di mettere la chiesa al centro del villaggio proprio nell’anno del Giubileo.

Per fare satira, politica o di costume, ci vuole coraggio, e gli artisti, in questo senso, si sono davvero rimboccati le maniche. A proposito di politica, lasciando da parte la satira, ieri mattina il Carnevale ha omaggiato il giornalista e maratoneta (ma senza scarpe e canotta) Enrico Mentana, insignito dal sindaco Giorgio Del Ghingaro del Burlamacco d’Oro. La festa è già nel vivo, e non siamo ancora a metà dell’opera: in programma ci sono altre quattro sfilate – sabato 22 e giovedì 27 febbraio, domenica 2 e martedì 4 marzo – oltre alle feste di popolo. Rombano i motori in vista del Rione Darsena, che da venerdì 28 a martedì 4 accenderà in via Coppino il Baccanale... secondo Carnevale d’Italia. Dopo quello di Viareggio.