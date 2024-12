Un anno al femminile. Con la Casa delle Donne

Ogni mese è rappresentato dal volto di una donna che ha cambiato il corso della storia, attraverso la letteratura, la pittura, la scienza, il giornalismo, l’istruzione... Esistenze che si sono fatte manifesto politico. Come le frasi, di libertà e di emancipazione, che scandiscono le settimane.

È dedicata alle donne del mondo l’agenda che la “Casa delle Donne“ di Viareggio ha realizzato, con la collaborazione della casa editrice Carmignani, per accompagnare l’anno nuovo. E un nuovo impegno per la parità di genere, contro ogni stereotipo che alimenta la violenza, che vede il presidio di via Marco Polo in prima linea da oltre vent’anni. E proprio per sostenere questo impegno, che si regge sul volontariato, sono state pensate le agende solidali 2025. Duecento pezzi, già in vendita con un contributo minimo di diciotto euro.

"L’intero ricavato – spiegano le volontarie – servirà per sostenere le attività del centro antiviolenza “L’una per l’altra“", che sostiene le donne nel percorso di fuoriscita dalla violenza. Rispondendo, ogni giorno, alle richieste di aiuto che arrivano dalla Versilia.