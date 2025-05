Attivati i centri estivi. Disponibili 80 posti

Per il mese di luglio, il Comune propone un servizio ludico-ricreativo rivolto alla fascia d’età 0-6 anni per chi ha frequentato l’anno educativo e scolastico che sta per concludersi. L’idea è studiata per rispondere ai bisogni delle famiglie (nella necessità di conciliare i tempi di vita e di lavoro) e dei bambini (che, grazie alla differenza d’età, sperimentano e costruiscono nuove strategie relazionali, di cura e apprendimento). Le attività saranno svolte al nido d’infanzia ’Del Magro’, a Massarosa, che accoglierà fino a 50 utenti, e al ’Girotondo’ di Piano di Conca, che potrà accogliere fino a 30 richieste. Il servizio sarà aperto dal 1° al 31 luglio, con tempo corto (7,40-14) o lungo (7,40-16) dal lunedì al venerdì.

Per la frequenza pomeridiana, riservata a un numero limitato di utenti, sarà redatta una apposita graduatoria subordinata ai posti disponibili (25 a Massarosa e 15 a Piano di Conca). La presentazione delle domande è esclusivamente in modalità online a partire da oggi e fino al prossimo 8 giugno.

Qualora il numero delle domande sia superiore ai posti disponibili, si terrà conto dei seguenti criteri di precedenza: entrambi i genitori (o responsabili) lavorano nel periodo di apertura del centro estivo; un solo genitore (o responsabile) lavora nel periodo di apertura del centro estivo; e infine nessuno dei genitori lavora. Chiaramente, la condizione lavorativa dev’essere documentata; in alternativa, i responsabili genitoriali saranno valutati come non lav oratori. Il costo è di 310 euro per il tempo corto e 370 per il tempo pieno.